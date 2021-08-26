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В Перми горела пятиэтажка
Ирина Гомзикова, сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю: "Горение происходило в квартире на 5 этаже 5-этажки. До прибытия пожарных подразделений четыре жильца самостоятельно вышли на улицу. Возгорание обнаружила женщина-владелец, которая разбудила взрослого сына. В тушении пожара принимали участие 19 человек личного состава и пять единиц техники. В квартире огнем повреждены предметы домашнего обихода на площади 15 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Проводится проверка".
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