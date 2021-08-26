Обустройство велосипедных дорожек и тротуаров на ул. Героев Хасана завершат до конца октября

В Перми запустили полноценное движение по ул. Героев Хасана на участке от ул. Васильева до Хлебозаводской. Открыты все 6 полос, пока в порядке теста. Осталось сделать велосипедные дорожки и тротуары. В Перми с 25 августа запущено шестиполосное движение автотранспорта по ул.Героев Хасана. Здесь завершается последний этап масштабной реконструкции «ворот города». С итоговой проверкой объект посетил глава Перми Алексей Дёмкин.

Алексей Дёмкин, глава г. Перми: "Те трудности, с которыми сталкивались горожане и автомобилисты. Они спокойно смогли выдохнуть". В апреле подрядная организация начала устройство дорожной одежды на участке от улицы Хлебозаводской до Бродовского тракта. Сейчас подрядчик завершил работы по устройству дорожной одежды. Ранее закончено сложнейшее переустройство газопроводов.

Реконструкция улицы Героев Хасана на участке от улицы Хлебозаводской до улицы Васильева стартовала летом 2019 года. Как видим, на сегодня всё практически готово. Три полосы в обе стороны, осталось сделать велосипедные дорожки и тротуары.

Тротуары, велодорожки и др. элементы благоустройства подрядчик планирует доделать до конца октября. Также здесь появится наружное освещение и системы АСУДД. Алексей Дёмкин, глава г. Перми: "Город получил серьёзную магистраль, которая открывает «южные ворота» нашего города".

Пермские водители уже оценили удобство и качество новой дороги по ул. Г.Хасана. Жительница Крохалевки Наталья Фрейтер ездит по этой трассе на работу и за продуктами в магазин.

Наталья Фрейтер, водитель: "Раньше, чтобы выехать из города до Липовой минут 40, наверное. А сейчас без пробок минут 7, наверное".

За несколько лет полностью обновлён важнейший въезд в город по улице Героев Хасана. Финансирование работ по проекту обеспечивается за счёт средств краевого дорожного фонда (75%) и бюджета города Перми (25%). Как пояснил руководитель гордумы Дмитрий Малютин, из-за сложности проекта пришлось даже добавить средства.Дмитрий Малютин, руководитель Пермской городской Думы: "С появлением вот этой дороги важной не только появится выезд из города у жителей, но и дополнительная жизнь придёт в те объекты промышленные, торговые, которые здесь существуют".

Глобальное обновление «ворот города» близится к своему завершению. И заказчик в лице администрации Перми и подрядчик остались довольны результатом.