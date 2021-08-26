Депутаты краевого парламента проведут финальное заседание текущего созыва

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Кроме того, на заседании будет рассмотрен вопрос об увеличении зарплат работников бюджетной сферы. На эти цели планируется выделить 143 миллиона рублей. Педагогам, работникам учреждений культуры, социального обслуживания на реализацию «майских» указов Президента России дополнительно будет выделено около 120 миллионов, что потребует очередной корректировки бюджета.
Как пишет в своем блоге председатель Законодательного собрания Валерий Сухих, после переоценки параметров бюджета, региональный Минфин прогнозирует увеличение доходов казны в 2021 году на 3 миллиарда 300 миллионов рублей за счет налоговых доходов и дотаций из федерального бюджета.
Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края: "Это позволит увеличить расходы примерно на два миллиарда рублей. Часть из них пойдет на увеличение должностных окладов бюджетным работникам, часть – на поддержку бюджетов муниципалитетов (300 миллионов рублей), остальное – на инвестиционные расходы".
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