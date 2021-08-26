В Прикамье прошло совещание по вопросам ценообразования в строительной отрасли

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел совещание по вопросам ценообразования в строительной отрасли. Участие в совещании приняли строительные организации региона и Национальное объединение строителей («НОСТРОЙ»). Пермский край стал одним из первых регионов РФ, где проведена такая встреча в связи с изменением федеральной нормативно-правовой базы по ценообразованию в строительстве.Эксперты отметили, что в прошлом году в связи с пандемией начался значительный рост цен на стройматериалы. Их прирост по разным категориям составил от 10% до 110%. Это оказало серьезное влияние на все стройки региона, в том числе на возведение социальных объектов. Стоимость ранее заключенных контрактов в новых реалиях оказалась невыгодной для подрядчиков. Изменения произошли и в сегменте жилой недвижимости: стоимость жилья выросла как на вторичном рынке, так и в новостройках. Это создало риски для расселения граждан из аварийного жилья, так как средства на эти мероприятия были заложены ранее с учетом цен, актуальных на тот момент.«Проблема неоднократно обсуждалась и поднималась на различных уровнях как представителями строительной отрасли, так и главами территорий и субъектов РФ. Как результат – приняты и буквально на днях вступили в силу нормативно-правовые акты – Постановление Правительства РФ и Приказ Минстроя России, которые закрепили возможность увеличения до 30% цены государственных и муниципальных контрактов. Это позволит нивелировать возросшие затраты на материалы, а значит – не допустить срыва выполнения госконтрактов. Сегодня наша задача – предметно обсудить нововведения и разработать методику их реализации в Пермском крае. Чтобы строительные организации понимали, как подавать и оформлять заявки, а Минстрой мог оперативно вносить изменения в контракты», – подчеркнул Дмитрий Махонин. В рамках встречи стороны также обсудили вопрос перехода в строительной сфере на ресурсно-индексный метод расчетов сметной стоимости, который является более достоверным, чем индексный метод, действующий сегодня. Все участники рынка должны будут перейти на этот метод в 2022 году, но подготовительные мероприятия целесообразно проводить уже сейчас. Пермский край уже перешел на индексный метод по статьям затрат, чтобы дальнейший переход на ресурсно-индексный метод расчетов сметной стоимости сделать более эффективным, участники совещания рассмотрели вопрос создания специальной рабочей группы в крае.«Мы предлагаем саморегулируемым организациям Пермского края создать коллегиальный орган, в задачи которого будет входить мониторинг ценообразующих строительных ресурсов, анализ проектной документации для повышения ее качества и достоверности, условий конкурсов на заключение государственных и муниципальных контрактов на строительство и капремонт, а также параметров адресных инвестпрограмм. Для рассмотрения результатов работы такого органа и принятия решений просим создать оперативный штаб по строительству в Пермском крае», – предложил Виктор Прядеин, исполнительный директор «НОСТРОЙ». Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поддержал эту инициативу. «Даю поручение региональному Минстрою создать постоянно действующую рабочую группу, в которую необходимо включить представителей всех заинтересованных органов государственной власти и строительных организаций. Это поможет оперативно и четко решать вопросы, связанные с реализацией государственных и муниципальных контрактов», – подчеркнул глава региона.