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В Прикамье прошло совещание по вопросам ценообразования в строительной отрасли →
Жителей Свердловского района приглашают на сельскохозяйственную ярмарку
На ярмарке будет представлен широкий ассортимент продукции: картофель и овощи (свежие огурцы и томаты, лук, свёкла, чеснок), зелень, мясо и мясные деликатесы, колбасы, куриное яйцо и многое другое.
Посетители ярмарки смогут познакомиться с продукцией местного производства, попробовать и приобрести качественные продукты питания и товары по сниженным ценам. Работа ярмарки продлится до 2 сентября. Режим работы: с 11:00 до 19:00.
Ярмарка проводится с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер.
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