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В Прикамье откроется 35 новых кинозалов
Новые социальные кинозалы появятся как в маленьких населенных пунктах, например, в с. Большие Кусты и д. Никифорово, так и в больших региональных городах – Березниках и Кудымкаре. Таким образом, познакомиться с языком кинематографа смогут жители даже самых отдаленных территорий Прикамья.
открытие социальных кинозалов перейдет во Всероссийскую акцию «Ночь кино», которая состоится с 28 по 29 августа.
С учетом новых площадок общее число социальных кинозалов в Пермском крае вырастет до 94. При этом в Прикамье проект продолжит свою реализацию и ежегодно будет увеличивать количество залов.
Проект «Социальный кинозал» действует в регионе с 2019 года. В его рамках в учреждениях культуры, в том числе в библиотеках и домах культуры, размещается оборудование для кинопроката.
Главная цель таких площадок не получить прибыль за просмотр, а познакомить людей с разнообразием кинематографа: классикой, кинокартинами собственного производства, отечественными и зарубежными игровыми и документальными фильмами. Поэтому вход бесплатный, а после каждого сеанса проводится обсуждение.
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