В Прикамье откроется 35 новых кинозалов

С 27 августа в 35 населенных пунктах Прикамья начнут работу новые социальные кинозалы, созданные в рамках программы развития и поддержки кино в регионе. Здесь можно будет не только посмотреть фильмы, но и обсудить их в рамках киноклуба вместе с медиатором.Новые социальные кинозалы появятся как в маленьких населенных пунктах, например, в с. Большие Кусты и д. Никифорово, так и в больших региональных городах – Березниках и Кудымкаре. Таким образом, познакомиться с языком кинематографа смогут жители даже самых отдаленных территорий Прикамья.открытие социальных кинозалов перейдет во Всероссийскую акцию «Ночь кино», которая состоится с 28 по 29 августа.С учетом новых площадок общее число социальных кинозалов в Пермском крае вырастет до 94. При этом в Прикамье проект продолжит свою реализацию и ежегодно будет увеличивать количество залов.Проект «Социальный кинозал» действует в регионе с 2019 года. В его рамках в учреждениях культуры, в том числе в библиотеках и домах культуры, размещается оборудование для кинопроката.Главная цель таких площадок не получить прибыль за просмотр, а познакомить людей с разнообразием кинематографа: классикой, кинокартинами собственного производства, отечественными и зарубежными игровыми и документальными фильмами. Поэтому вход бесплатный, а после каждого сеанса проводится обсуждение.