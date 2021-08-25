В перечень объектов капитального строительства Прикамья планируют включить 11 новых проектов

Региональный Минстрой предложил включить в Перечень объектов капитального строительства общественной инфраструктуры Пермского края 11 новых проектов. Четыре объекта планируется возвести в рамках госпрограммы «Качественное здравоохранение», один – по программе «Социальная поддержка жителей Пермского края», еще пять – в рамках программы «Образование и молодежная политика» и один – по программе «Безопасный регион». Все эти объекты планируется ввести в эксплуатацию в рамках Адресной инвестиционной программы Пермского края в период до 2026 года.В перечень объектов капстроительства предложено внести поликлинику в д. Кондратово на 450 посещений в смену, которую планируется возвести в период с 2022 по 2026 год, в те же сроки планируется возвести поликлинику в с. Фролы на 200 посещений в смену и детскую поликлинику в Соликамске на 200 посещений в смену. Также в число объектов капстроительства могут включить детскую поликлинику в Осе на 100 посещений в смену (реализация 2022-2024 гг.), общежития для иногородних студентов на 80 мест каждое в Куеде, Суксуне, с. Снежное Октябрьского округа (2022-2025 гг.), лабораторный корпус при Чайковском индустриальном колледже на 275 учебных мест (2022-2025 гг.), пожарное депо на два выезда в микрорайоне Новобродовский в Перми (2022-2024 гг.). Кроме того, в перечень объектов капитального строительства предложено внести геронтопсихиатрический центр в Кудымкаре на 115 койко-мест (2022-2024 гг.) и в 2021 году приобрести в собственность недвижимое имущества по ул. Спортивная, 22 в Перми для последующего размещения объектов спорта.