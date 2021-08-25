К автотрассе Пермь-Екатеринбург подступил крупный лесной пожар
Анна Хорькова, начальник отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, старший лейтенант полиции: "В связи с природным пожаром введены ограничения на федеральной трассе Пермь-Екатеринбург. Здесь перекрыт участок с 318 по 326 км. Со стороны Ревды объезд организован через развязку Ревда-СУМЗ по старой дороге на Первоуральск. Со стороны Первоуральска - через городскую черту, поселок Билимбай и автодорогу Первоуральск-Шаля".
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