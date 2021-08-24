«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 24.08.2021
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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18.08.2021 в 16:51
18.08.2021 в 14:25
11.08.2021 в 10:37
06.08.2021 в 10:50
06.08.2021 в 10:25
24.08.2021 в 17:25
11.08.2021 в 11:15
03.08.2021 в 09:05
30.07.2021 в 10:10
23.07.2021 в 11:55
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 24.08.2021
Пермяков приглашают стать волонтерами Всероссийской переписи населения
Знаменитая лужа опубликовала последний пост в Instagram
Вместо уток - крысы: в Перми обмелело Утиное болото
Госавтоинспекция провела рейд «Внимание, пешеход!»
В аэропорту Перми впервые приземлился самолет МС-21-300
С 1 января 2022 года школьники начальных классов получат право бесплатного проезда в транспорте Перми
Что пожнём? В Пермском крае введён режим ЧС
«От Невы до Иньвы»: архивы Пермского края и Санкт-Петербурга запустили уникальный выставочный проект о связи двух регионов
Родители смогут записать ребенка в кружок через портал «Услуги и сервисы Пермского края»
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 23.08.2021
Жителя Чусового оштрафовали за унижение человеческого достоинства
Прокуратура проведет «прямую линию» по безопасности детских и спортивных площадок
МЧС предупреждает: в Прикамье ожидается гроза и сильный ветер
Пермяки отметили День российского флага
В Перми ограбили магазин игрушек
Обстановка накаляется: в Прикамье зафиксирована серия пожаров
Вынесен приговор мужчине, ограбившему пенсионера-инвалида
В Перми почтили память героев Курской битвы
За сутки в Прикамье выявлено 478 случаев коронавируса
Мобильные бригады медиков увеличат выезды на предприятия для проведения иммунизации от COVID-19
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Что пожнём? В Пермском крае введён режим ЧС
Родители смогут записать ребенка в кружок через портал «Услуги и сервисы Пермского края»
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 23.08.2021
Жителя Чусового оштрафовали за унижение человеческого достоинства
Прокуратура проведет «прямую линию» по безопасности детских и спортивных площадок
МЧС предупреждает: в Прикамье ожидается гроза и сильный ветер
Пермяки отметили День российского флага
В Перми ограбили магазин игрушек
Обстановка накаляется: в Прикамье зафиксирована серия пожаров
Вынесен приговор мужчине, ограбившему пенсионера-инвалида
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