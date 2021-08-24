Что пожнём? В Пермском крае введён режим ЧС

ЧС по засухе в Пермском крае. Виной всему аномальная жара, из-за которой страдают производители на селе. Для них власти должны официально объявить о введении ЧС, иначе для многих сезон может закончиться объявлением о банкротстве. За 35 лет работы агрономом такой урожай Юрий Посохин встречает впервые. Из-за недостатки влаги ячмень так и не успел налиться, побеги на полях очень редкие. И пусть на сегодняшний день уборочная страда почти закончена, радости это не добавляет. Из 10 тысяч тонн зерновых в агрофирме «Труд» в этом году собрали только 3.

Юрий Посохин, главный агроном агрофирмы «Труд»: "Влаги нету, посевы изрежены, низкорослые, и убирать их тяжело, урожая нет". В других хозяйствах ситуацию аналогичная, из-за неурожая в Пермском крае ввели режим ЧС. Не хватает даже сена, на корм заготовили всю солому и этого все равно будет недостаточно. Как говорят аграрии, без помощи государства точно не справиться, ведь корма предстоит закупать в соседних регионах.

Владимир Юшков, генеральный директор агрофирмы «Труд»: "Очень серьезная проблема становится в том, что в соседних регионах сейчас тоже присутствует засуха. Если только мы не сможем приобрести зерно, мы вынуждены будем сразу же сокращать поголовье". На официальном сайте Минсельхоза, власти уже пообещали помочь в получении государственных субсидий.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы это понимаем и готовы поддержать наших фермеров, поэтому снимаем с сельхозпроизводителей обязанность достижения целевых показателей по урожайности, которые прописаны в соглашениях по субсидированию".

На прошлой неделе в Прикамье был зафиксирован температурный рекорд. Исторический максимум за всю историю наблюдений составил 36,8 градуса. Учитывая, что высокая температура стояла почти месяц на всей территории края, этот август смело можно назвать аномальным. Август в Перми продолжает бить все рекорды. Даже сегодня, когда солнце скрыто за облаками, термометр на метеостанции выдает в тени 26,8 градуса.

Плохому урожаю удивляться не приходится. На почве температура еще выше, даже несмотря на редкий моросящий дождь.Дальше, как обещают метеорологи, будет немного легче. Только вот сельскому хозяйству прогноз этот вряд ли поможет.

Евгения Пищальникова, начальник отдела метеорологических прогнозов Пермского ЦГМС: "Холодный фронт висит прямо над территорией Пермского края, поэтому нужно ждать стихии, развитие шквалов, грады, конвекция, грозы".

Режим ЧС в сельском хозяйстве поможет аграриям решить вопросы с банковскими кредитами или получить страховку. Только вот кормов на зиму от этого не прибавится.