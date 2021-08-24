Родители смогут записать ребенка в кружок через портал «Услуги и сервисы Пермского края»
В Прикамье были представлены итоги внедрения ЭПОС в 2020/2021 учебном году и планы ее развития до 2023 года. В прошлом учебном году система охватила 100% школ Пермского края, подключенных к интернету в рамках нацпроекта «Цифровая экономика», была разработана подсистема «ЭПОС.Школа», которая позволяет вести электронные журналы и дневники, давать домашние задания и ставить отметки о посещаемости, использовать мобильное приложение, внедрена «Библиотека ЭПОС» с базовым учебным контентом.
В настоящий момент в ЭПОС зарегистрировано 193 621 учащийся, 184 185 родителей и 22 912 сотрудников.
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 23.08.2021
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