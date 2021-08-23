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Вынесен приговор мужчине, ограбившему пенсионера-инвалида
Суд назначил грабителю в качестве наказания шесть лет лишения свободы со штрафом в размере 10 000 рублей. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 20.08.2021
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