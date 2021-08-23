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В Перми почтили память героев Курской битвы
Курская битва ознаменовала коренной перелом в ходе войны. Стратегическая инициатива перешла к советской армии. Наступательная стратегия, разработанная Вермахтом, потерпела окончательный крах. Разгром немецких войск повлиял и на международную ситуацию, создав предпосылки для выхода из Второй мировой войны союзницы Германии – Италии. Это позволило облегчить ситуацию на фронтах стран антигитлеровской коалиции.
23 августа, в День воинской славы России, к памятнику Уральскому добровольческому танковому корпусу возложили цветы глава Перми Алексей Дёмкин и заместитель главы администрации города Алексей Грибанов.
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