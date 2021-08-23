Обстановка накаляется: в Прикамье зафиксирована серия пожаров
Крупный пожар в Кизеловском районе. Горят деревянные постройки в посёлке Южный Коспаш. Внутри - бытовая техника, строительный инвентарь. Из-за сильного ветра в считанные минуты огонь практически дошел до частного сектора.
Очевидец Наталья Широкова рассказала, что одним из первых загорелся центральный гараж. Итоговая площадь пожара – 500 квадратных метров. На ликвидацию ушло почти три часа, сообщают в МЧС. Работали 15 единиц техники и больше 50 человек - среди них как спасатели, так и местные жители.Наталья Широкова, очевидец: "Загорелась рядом трехэтажка, крыша уже чердак загорелся – спасли. Спасибо большое молодёжь наша с ведрами бегали и тушили".В Чайковском пожар на местной птицефабрике произошел ночью. Тушили огонь больше 30 человек и 9 единиц техники. Причины произошедшего сейчас выясняют специалисты.
Антон Емельянов, заместитель начальника 11 пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Пермскому краю: "Горит кормоцех. Площадь пожара составляет 1200 кв.м. Работали 7 звеньев газодымозащитной службы. Пострадавших и погибших на пожаре нет".Из-за аномальной погоды вновь загорелись леса. В пресс-службе регионального министерства природных ресурсов сообщают - за выходные зафиксировано семь лесных пожаров. Самый крупный на площади в 24 гектара – в Красновишерском районе – уже удалось локализовать. Главная причина, по словам специалистов, неосторожное обращение с огнем.Дмитрий Рязанцев, директор лесничества: "Ягоды, грибы, высокая посещаемость. Происходят пожары из-за людского фактора, естественно грибники, ягодники и курят, и разводят костры".
Установлено, что большинство пожаров началось из-за грозы. Пострадавших нет.Одно дело, когда горят леса, которые можно потушить с воздуха. Другое – джунгли городские. В случае чрезвычайного происшествия проехать вдоль такого двора пожарной машине будет просто нереально.
Всего же, по сообщению краевого МЧС, за минувшие сутки в крае произошло 24 пожара. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации в связи с потерями урожая от засухи.
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