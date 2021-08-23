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За сутки в Прикамье выявлено 478 случаев коронавируса
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 83 974. В числе 478 новых инфицированных 197 пациентов мужского пола, 281 – женского, среди заболевших 101 ребенок. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 57 человек, от 30 до 49 лет – 139 человек, 117 в возрасте 50-64 и 64 человека старше 65 лет.
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