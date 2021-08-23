Мобильные бригады медиков увеличат выезды на предприятия для проведения иммунизации от COVID-19

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин провел рабочее совещание с представителями крупных предприятий региона по вопросам вакцинации сотрудников от COVID-19. Участие в заседании приняли представители профильных ведомств, а также Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.«Каждый из нас понимает, что единственный способ как можно скорее вернуться к привычным условиям – формирование коллективного иммунитета за счет вакцинации. Это позволит сберечь здоровье жителей края, а также не допустить негативных сценариев и ограничений, которые пришлось вводить в прошлом году. При этом особое внимание сейчас уделяется иммунизации работников предприятий – наш регион промышленный, и именно в этих коллективах сосредоточены основные группы населения, подлежащие вакцинации. Важно понимать, что те, кто привился, переносит опасное заболевание в разы легче и менее подвержены развитию осложнений. В силах каждого из нас обезопасить себя и близких», – озвучил Дмитрий Махонин.Как рассказала министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень, на сегодняшний день в регионе уровень заболеваемости коронавирусом в 2 раза выше, чем в ноябре прошедшего года. В связи с чем 2/3 стационаров перепрофилированы для оказания помощи больным коронавирусом, тем самым объемы оказания плановой медицинской помощи вынужденно сокращены.По данным краевого Минздрава, на 23 августа в Прикамье привито более 637,4 тыс. жителей региона, из них полностью завершили курс иммунизации (привиты 1 и 2 компонентами) – более 495,3 тыс. чел. С начала вакцинации в регион поставлено свыше 737 тыс. комплектов вакцин.В настоящее время по категориям жителей самый высокий показатель по числу привитых – более 85% от общего числа подлежащих вакцинации – у сотрудников медорганизаций. Иммунизированы более 65% работников учреждений социального обслуживания, 63% – на промышленных предприятиях, на ряде промышленных предприятий, находящихся в федеральном подчинении, привито чуть более 20% работников. Но есть также примеры организаций, где доля вакцинированных сотрудников составляет почти 90%.На сегодня в крае работает 118 прививочных пунктов, задействовано 251 прививочная бригада. При этом по заявке организации мобильные бригады готовы выехать для вакцинации на предприятия в случае, если число сотрудников, записавшихся на прививку, не менее 60.Кроме того, в сфере образования привиты 58,8% сотрудников, 55,4% студентов сузов и вузов в возрасте старше 18 лет. При этом снизилась активность жителей в возрасте старше 60 лет. Сейчас привиты 32,3% представителей этой группы риска, а стоит задача максимально приблизиться к 100%.