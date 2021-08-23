В Перми обустраивают площадки для выгула и дрессировки собак

В Перми ведется планомерная работа по строительству специально оборудованных площадок для выгула собак. Так, новая площадка появилась в микрорайоне Новобродовский. На улице Бродовское кольцо установлены снаряды и барьеры для дрессировки собак, на площадке также есть скамейки для владельцев животных, где можно отдохнуть, навес, защищающий от дождя и солнца, урны для мусора.В Свердловском районе обустроены еще несколько площадок для выгула собак на улицах Солдатова, 43, Яблочкова, 38 и на территории ЖК «Гулливер». Они окружены сетчатым ограждением с калитками, имеется навес от дождя и солнца, скамьи, урны, информационный стенд, стойка для гигиенических пакетов, контейнер для биологических отходов, специальное тренировочное оборудование.В Ленинском районе построили площадку для выгула и дрессировки собак на улице Клименко, 24. В микрорайоне Гайва обустроены две площадки для выгула собак: у дома №17 по улице Кабельщиков и напротив дома №78/2 по улице Карбышева, на улице Бенгальской, 75. В Мотовилихинском районе площадка для выгула собак обустроена в микрорайоне Вышка-2 по улице Ивана Франко, 39. В Кировском районе погулять с питомцами можно в экопарке «Мечта воробушка» микрорайона Судозаводский, на улице Генерала Панфилова, 11а и улице Богдана Хмельницкого,13а.