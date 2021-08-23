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В Краснокамске по нацпроекту отремонтирована ул. Промышленная
Подрядчик снял деформированный слой асфальта и уложил выравнивающий и верхний слои покрытия. Также на протяжении улицы были установлены 7 новых автобусных павильонов, оборудованы посадочные площадки и заездные карманы, обустроены искусственные неровности (8 штук), установлено 97 новых дорожных знаков, нанесена разметка. В районе моста через р. Агаповка частично было заменено барьерное ограждение.
Приемку объекта проводила комиссия, в состав которой вошли представители регионального Министерства транспорта, ФКУ Упрдор «Прикамье», администрации округа, подрядной организации и Общественной палаты Пермского края.
В ходе осмотра итогов ремонта комиссия зафиксировала небольшие недочеты, которые подрядчик исправит в кратчайшие сроки.
Ремонт ул. Промышленной в Краснокамске начался в мае текущего года. Контракт с подрядчиком был заключен еще в прошлом году. По условиям договора, все работы на объекте должны были завершиться 30 октября, но подрядчик выполнил их на 2,5 месяца раньше срока. Стоимость работ составила 33,3 млн руб.
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