В Краснокамске по нацпроекту отремонтирована ул. Промышленная

В Краснокамске продолжается реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги». Здесь отремонтирован еще один объект – ул. Промышленная, ведущая автомобилистов с объездной дороги Пермь – Краснокамск в город. Это самый протяженный объект нацпроекта в округе в текущем году. Улицу отремонтировали по всей длине – асфальт обновился от пересечения с ул. Коммунистической до объездной трассы. Протяженность участка составила 3,66 км.Подрядчик снял деформированный слой асфальта и уложил выравнивающий и верхний слои покрытия. Также на протяжении улицы были установлены 7 новых автобусных павильонов, оборудованы посадочные площадки и заездные карманы, обустроены искусственные неровности (8 штук), установлено 97 новых дорожных знаков, нанесена разметка. В районе моста через р. Агаповка частично было заменено барьерное ограждение.Приемку объекта проводила комиссия, в состав которой вошли представители регионального Министерства транспорта, ФКУ Упрдор «Прикамье», администрации округа, подрядной организации и Общественной палаты Пермского края.В ходе осмотра итогов ремонта комиссия зафиксировала небольшие недочеты, которые подрядчик исправит в кратчайшие сроки.Ремонт ул. Промышленной в Краснокамске начался в мае текущего года. Контракт с подрядчиком был заключен еще в прошлом году. По условиям договора, все работы на объекте должны были завершиться 30 октября, но подрядчик выполнил их на 2,5 месяца раньше срока. Стоимость работ составила 33,3 млн руб.