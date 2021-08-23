На территории кампуса политеха открывается физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном

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← В Перми обустраивают площадки для выгула и дрессировки собак
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 23.08.2021
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В Перми обустраивают площадки для выгула и дрессировки собак
В Краснокамске по нацпроекту отремонтирована ул. Промышленная
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 20.08.2021
В Перми откроется столовая для бездомных
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