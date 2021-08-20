Жители Пермского края отправили на переработку почти 20 тонн батареек
В среднем за месяц жители Перми сдают на утилизацию более 1,5 тонн батареек. Также сбор организован в Добрянке, Лысьве, Краснокамске, Кунгуре, Березниках, Соликамске, Усолье, Александровске, Кизеле, Яйве, Чусовом и Чернушке. В прошлом году контейнеры для батареек были установлены на АЗС региона.
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