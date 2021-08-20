В Перми вынесен приговор псевдоагенту ФСБ

Ленинский районный суд г. Перми поставил точку в деле 47-летнего дилера, обвиняемого в покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере.

Мужчину задержали летом прошлого года сотрудники пермского наркоконтроля. В его автомобиле полицейские обнаружили около 4 килограммов запрещенных веществ и 800 тысяч рублей. По версии оперативников, наркотики он планировал сбыть. Для этого мужчина назначил встречу с клиентом в одном из кафе города, но сделке помешали полицейские.

Сам задержанный выдвинул свою версию произошедшего. Он утверждал, что был завербован сотрудниками ФСБ и участвовал в спецоперации по разоблачению коррумпированных полицейских. С его слов, запрещенные вещества, по указанию чекистов, он должен был сбыть самим оперативникам наркоконтроля.

"Эта информация была тщательно проверена сотрудниками Следственного комитета. В рамках расследования уголовного дела были допрошены сотрудники УФСБ России по Пермскому краю. Версия, которую выдвинул наркодилер, не нашла своего подтверждения", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. По словам полицейских, мужчина известен в определенных кругах. Его клиентами были проверенные годами люди, причем из обеспеченных семей. Ранее он был судим за убийство и мошенничество в особо крупном размере.

Суд признал 47-летнего пермяка виновным. Дилера приговорили к 13 годам колонии особого режима и штрафу в размере 250 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу. Осужденный и его адвокат подали апелляционную жалобу.