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← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 19.08.2021

Жители Пермского края отправили на переработку почти 20 тонн батареек →

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Согласно прогнозам синоптиков, в Прикамье ожидается аномально жаркая погода, температура местами по югу поднимется до +36…+38 градусов. С сегодняшнего дня и по 23 августа в Пермском крае сохранится высокая пожарная опасность. Жителей Прикамья призывают воздержаться от разведения костров в лесу.

Опубликовано: 20.08.2021 в 09:10 в рубрике - Вести Пермь

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← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 19.08.2021

Жители Пермского края отправили на переработку почти 20 тонн батареек →

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