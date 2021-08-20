← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 19.08.2021
Жители Пермского края отправили на переработку почти 20 тонн батареек →
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← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 19.08.2021
Жители Пермского края отправили на переработку почти 20 тонн батареек →
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18.08.2021 в 16:51
18.08.2021 в 14:25
11.08.2021 в 10:37
06.08.2021 в 10:50
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11.08.2021 в 11:15
03.08.2021 в 09:05
30.07.2021 в 10:10
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18.06.2021 в 11:15
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Жители Пермского края отправили на переработку почти 20 тонн батареек
В Прикамье ожидается аномально жаркая погода
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 19.08.2021
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 19.08.2021
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