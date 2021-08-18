«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 18.08.2021
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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18.08.2021 в 16:51
18.08.2021 в 14:25
11.08.2021 в 10:37
06.08.2021 в 10:50
06.08.2021 в 10:25
11.08.2021 в 11:15
03.08.2021 в 09:05
30.07.2021 в 10:10
23.07.2021 в 11:55
18.06.2021 в 11:15
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 18.08.2021
С начала лета в лесах Пермского края потерялись 27 человек
В Перми выдано разрешение на ввод в эксплуатацию нового корпуса школы «Фотоника»
В региональном следственном управлении пройдет прием обманутых дольщиков
Документы для оформления земли по «гаражной амнистии» начнут принимать с 1 сентября
В городских лесах Перми проведено более 100 противопожарных рейдов
«Театр-Театр» открывает 95-й сезон спектаклем «Винил»
Объявлен конкурс по выбору подрядчика для реконструкции причалов Речного вокзала в Перми
В Пермском крае стартовала программа догазификации
Руководитель регионального Росреестра проведет прием граждан
В Прикамье ожидается жаркая погода без осадков
В Пермском крае растут объемы индивидуального жилищного строительства
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 17.08.2021
Аспиранты пермского политеха создали материал, который защитит дом от огня
В Кунгуре детей придавила упавшая железобетонная плита
В Перми с 1 января для учащихся 1-4-х классов проезд станет бесплатным
В Перми стартуют хоккейные поединки на «Кубок Прикамья»
Число заболевших коронавирусом в Прикамье превысило 81 тысячу
Полиция просит откликнуться женщин, пострадавших от рук мошенника
Пермяк сконструировал в гараже модель самолета
Разрушило стену: в пермской многоэтажке взорвался электросамокат
100-летие Педуниверситета: в планы празднования вмешалась пандемия
Получить лицензии на автобусные перевозки предприниматели могут в МФЦ
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 16.08.2021
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Объявлен конкурс по выбору подрядчика для реконструкции причалов Речного вокзала в Перми
В Пермском крае стартовала программа догазификации
Руководитель регионального Росреестра проведет прием граждан
В Прикамье ожидается жаркая погода без осадков
В Пермском крае растут объемы индивидуального жилищного строительства
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 17.08.2021
Разрушило стену: в пермской многоэтажке взорвался электросамокат
100-летие Педуниверситета: в планы празднования вмешалась пандемия
Получить лицензии на автобусные перевозки предприниматели могут в МФЦ
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 16.08.2021
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