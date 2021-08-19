При Высшей школе экономики в Прикамье будет создан профильный лицей
Работа лицея в Перми будет вестись по модели московского лицея Высшей школы экономики. Перед открытием лицея будет проведен конкурс.
Галина Володина, директор НИУ ВШЭ-Пермь: «Мы заинтересованы в приеме высокомотивированных детей с хорошими знаниями. Планируется набрать три класса, которые пока будут учиться на территории пермского университетского кампуса».
В перспективе предполагается строительство нового здания для учеников лицея НИУ ВШЭ, что позволит охватить качественным образованием еще больше ребят.
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