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← В Пермском крае стартовала программа догазификации

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 18.08.2021 →

Объявлен конкурс по выбору подрядчика для реконструкции причалов Речного вокзала в Перми

Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края объявило конкурс на выполнение работ по капитальному ремонту пассажирских причалов Речного вокзала города Перми. Цена контракта 405,4 млн руб. Подрядчик должен приступить к работам уже осенью 2021 года. Напомним, комплексная модернизация швартовочных пирсов и причального пространства в Перми – один из приоритетных проектов, реализуемых к 300-летию столицы Прикамья. В перечень работ по капитальному ремонту входит полная реконструкция части привокзальной площади, на которой установлен арт-объект «Счастье не за горами». После завершения всех этапов строительства и благоустройства территория станет двухуровневой. На верхнем – расположится променад, примыкающий к Речному вокзалу, а также модульные здания для обслуживания транспортной инфраструктуры. Нижний уровень станет местом для прогулок, которое частично будет использоваться под транспортную инфраструктуру.
Согласно техническому заданию, подрядной организации предстоит уложить на нижней части причального комплекса гранитную плитку, которая будет органично сочетаться с обликом всей набережной, и обновить асфальтобетонное покрытие на верхнем уровне. В перечень работ также входит замена плит берегоукрепления на всем протяжении причала. Помимо этого, на реконструируемом участке установят 51 опору нового освещения, ограждение, проведут ряд других ремонтных и восстановительных работ. К примеру, подрядчик отремонтирует пролетные строения верхнего уровня и проведет восстановительные работы причальной стенки и бетонных сооружений для швартовки судов.

Опубликовано: 18.08.2021 в 10:30 в рубрике - Вести Пермь

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