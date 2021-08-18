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Объявлен конкурс по выбору подрядчика для реконструкции причалов Речного вокзала в Перми →

В Пермском крае стартовала программа догазификации

В Прикамье дан официальный старт программы догазификации. Первый частный дом по новым правилам подключили в деревне Мартьяново в Пермском районе. Согласно поручению президента России, если труба проходит не дальше, чем в двести метров, газ до участка обязаны провести абсолютно бесплатно. Также предусмотрены компенсации для льготников на оборудование. В деревню Мартьяново семья Кузнецовых переехала в марте. Изначально отапливать все приходилось электричеством. Выходило недешево, ведь потребности в тепле и горячей воде с тремя маленькими детьми большая. Заявку на социальную догазификацию семья подала весной. Участок расположен вблизи с газопроводом, поэтому подвели голубое топливо до него бесплатно.
Евгений Кузнецов: "Дом 164 квадрата, который отапливать электричеством, естественно, накладно. Газом намного дешевле. Плюс дети любят купаться. Чтобы в радостях их не ограничивать, газ - это очень выгодно".
Торжественно запустили газ Кузнецовы вместе с гостями. С рабочим визитом к ним приехали: губернатор края Дмитрий Махонин, генеральный директор «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов и сенатор Андрей Турчак.Вопросы газификации региона детально обсудили и на заседании в стенах краевого правительства. Как заявлено, на догазификацию подано 25 тысяч заявок. Обеспечение людей голубым топливом - одна из важных задач краевого правительства, ведь позитивные изменения люди должны видеть здесь и сейчас, вне зависимости от места проживания.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Это дает возможность действительно получить газ тем жителям, которые живут в населенных пунктах, которые газифицированы, но газификация – это тогда, когда ты можешь приготовить пищу, подогреть воду и отопить свой дом".
При этом люди смогут приобрести котел, плиту и счетчик по минимальной стоимости. Затраты на него тоже возместят отдельным категориям - пенсионерам, ветеранам, инвалидам и многодетным.
Андрей Турчак, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия»: "В Пермском крае такие меры действуют давно. Дмитрий Николаевич на них остановился. Субсидии на подключение дома составляют до 80 тысяч рублей. Считаю, что это очень правильное решение. Такие решения мы должны тиражировать по всей стране".Как заявлено, газификация в Прикамье идет в ускоренном темпе. Только в прошлом году ввели беспрецедентное количество газопроводов - 20. В этом темпы планируют наращивать еще.
Сергей Густов, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз»: "Подписали мощнейшую программу, стоимостью 8,8 млрд рублей. Больше, чем все инвестиции, которые были ранее в крае от имени «Газпрома».
Это еще одна, новая программа, рассчитанная до 2025 года.
Трубу, по которой голубое топливо будет поступать в дом, доводят прямо до фасада. Так что потребителям останется оплатить только оборудование.

Опубликовано: 18.08.2021 в 10:00 в рубрике - Вести Пермь

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