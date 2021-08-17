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100-летие Педуниверситета: в планы празднования вмешалась пандемия

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел заседание оргкомитета, посвященного празднованию 100-летия Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета (ПГГПУ), которое состоится в период с 9 по 15 сентября. На совещании обсудили организацию и проведение торжественных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
По словам главы региона, несмотря на пандемию, празднование юбилея должно пройти на самом высоком уровне. «Знаю, что коллеги запланировали около 65 мероприятий, рассчитанных на научную общественность, сотрудников и студентов университета, жителей Пермского края. Центральным событием должен стать всероссийский педагогический форум «ПГГПУ. Точка сборки». Также в планах – вскрытие капсулы времени «Грядущему поколению», заложенной 25 лет назад, и закладка новой. Это памятное событие необходимо в офлайн-формате, но с сокращением количества присутствующих гостей. Мы должны провести празднование так, чтобы оно стало ярким событием в жизни региона, и при этом не подвергать людей рискам», – отметил губернатор.
Подробнее о том, как будет отмечаться юбилей вуза с учетом ситуации с ростом заболеваемости коронавирусом, рассказал ректор университета Константин Егоров. По его словам, форум «Пермь. Точка сборки» станет ключевым событием программы. Он будет включать в себя слет педагогической молодежи, лекторий для родителей, мастер-классы и практикумы экспертов по созданию бизнеса и карьеры в образовании, чемпионат по экстремальной педагогике, презентации региональных проектов «Открытый университет» и «Родительский университет», научно-методические конференции и другие мероприятия, которые будут проходить в течение двух дней (14 и 15 сентября) в смешанном очно-заочном формате. Принято решение центральной площадкой проведения форума сделать территорию ПГГПУ.
Другую часть мероприятий празднования, в которых первоначально планировалось участие гостей из других городов и регионов, предложено перенести в онлайн-режим или предусмотреть перенос на более поздний срок. К этой части событий относятся такие события как форсайт-сессия по будущему педагогического образования, кейс-сессии по цифровизации образования, концерт факультета музыки, форум инклюзивного образования и другие.

Опубликовано: 17.08.2021 в 09:15 в рубрике - Вести Пермь

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