Получить лицензии на автобусные перевозки предприниматели могут в МФЦ

В Пермском крае для получения лицензии на автобусные перевозки предпринимателям теперь можно обращаться с соответствующим заявлением в любой многофункциональный центр «Мои Документы». Соответствующую услугу МФЦ региона начали предоставлять с 16 августа.Упрощение процедуры выдачи лицензий на пассажирские перевозки позволит сделать взаимодействие бизнеса с органами власти более удобным, поскольку при прохождении процедуры компании смогут сэкономить время. Ранее для оформления данного документа бизнесменам было необходимо обращаться в территориальный отдел Государственного автодорожного надзора по Пермскому краю. Теперь чтобы подать заявку достаточно прийти в любой филиал МФЦ и предоставить необходимый пакет документов. Специалисты примут заявление и передадут его в управление Госавтодорнадзора.Помимо этого, через МФЦ предприниматели могут подать заявление на внесение изменений в сведения, указанные в лицензии. Например, это можно сделать в случае смены регистрационного номера транспортного средства, на котором перевозятся пассажиры или если есть необходимость исключить или внести в реестр сведения об автобусах.В настоящее время около 11% посетителей многофункциональных центров Пермского края – это представители бизнес-сообщества. Предприниматели могут через МФЦ зарегистрироваться в качестве юрлица или ИП, внести изменения в учредительные документы, оформить лицензию на осуществление деятельности по заготовке, хранению, переработке, реализации лома черных и цветных металлов, продажу алкогольной продукции и многие другие услуги.