← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 16.08.2021
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Получить лицензии на автобусные перевозки предприниматели могут в МФЦ
Упрощение процедуры выдачи лицензий на пассажирские перевозки позволит сделать взаимодействие бизнеса с органами власти более удобным, поскольку при прохождении процедуры компании смогут сэкономить время. Ранее для оформления данного документа бизнесменам было необходимо обращаться в территориальный отдел Государственного автодорожного надзора по Пермскому краю. Теперь чтобы подать заявку достаточно прийти в любой филиал МФЦ и предоставить необходимый пакет документов. Специалисты примут заявление и передадут его в управление Госавтодорнадзора.
Помимо этого, через МФЦ предприниматели могут подать заявление на внесение изменений в сведения, указанные в лицензии. Например, это можно сделать в случае смены регистрационного номера транспортного средства, на котором перевозятся пассажиры или если есть необходимость исключить или внести в реестр сведения об автобусах.
В настоящее время около 11% посетителей многофункциональных центров Пермского края – это представители бизнес-сообщества. Предприниматели могут через МФЦ зарегистрироваться в качестве юрлица или ИП, внести изменения в учредительные документы, оформить лицензию на осуществление деятельности по заготовке, хранению, переработке, реализации лома черных и цветных металлов, продажу алкогольной продукции и многие другие услуги.
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