Разрушило стену: в пермской многоэтажке взорвался электросамокат
Очевидцы рассказали о том, что из квартиры вывели мужчину с намотанным на лицо полотенцем. Он находится в больнице с ожогами 20% тела.
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