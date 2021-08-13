Глава краевого Минсельхоза Павел Носков встретился с аграриями

Улучшение системы помощи сельхозпроизводителям в крае обсуждалась во время визита главы Минсельхоза Павла Носкова. Он посетил сразу несколько предприятий в нескольких округах. Новый комплекс агрохозяйства «Родина»: конкретно здесь часть поголовья готовится к появлению телят. По словам заведующей фермой Татьяны Хозяшевой, с расширением производства растут и потребности.Татьяна Хозяшева, заведующая МТФ «Кын»: «Родилку» хочу новую, у нас если поголовье увеличивается дойного стада, будут телята, поэтому я мечтаю об этом".Возможность получить поддержку государства руководители фермы обсудили с министром сельского хозяйства Павлом Носковым. Он посетил сразу несколько предприятий в Нытвенском, Карагайском, Сивинском и Верещагинском округах. Одно из крупнейших в регионе - «Заря Путино» - ежедневно производит 50 тонн молока, использует самые современные технологии.Специальная электронная система контролирует процессы кормления и передвижения стада. А также может отследить, какая именно корова даёт больше молока и при необходимости скорректировать её рацион.Пермский край меняется. По словам аграриев, они чувствуют позитивные изменения здесь и сейчас. Этому способствуют различные меры поддержки, в том числе реализуемые в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом Владимиром Путиным. В этом хозяйстве стартовал масштабный инвестпроект по строительству молочного комплекса на 3700 голов. Армен Киракосян, директор ООО «Агропредприятие «Заря Путино»: "Нам одобрили льготный инвестиционный кредит. С этого месяца начинаем более интенсивно вводить этот проект".Однако оформление кредита затянулось, в том числе и об этом шла речь на встрече с аграриями. Как ранее заявлял губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, сельское хозяйство — одна из приоритетных отраслей экономики региона.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы постоянно говорим о том, что мы должны совершенствовать меры поддержки".Речь также о постоянном диалоге с сельхозпроизводителями.Сергей Ветошкин, депутат Законодательного собрания Пермского края: "Сегодняшняя встреча как раз направлена на то, чтобы мы вместе определились по тем системным проблемам, которые требуют решения".Среди самых актуальных вопросов — изменение порядка и сроки предоставления субсидий.Павел Носков, министр сельского хозяйства Пермского края: "Конечно, нам есть, над чем работать, и будем стараться эти сроки сокращать, чтобы предприятия оперативно получали помощь. Есть несколько предложений, которые мы, безусловно, рассмотрим".Все пожелания и предложения аграрии смогли передать министру лично — на каждое обещают предоставить ответ.