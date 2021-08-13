Учителя Прикамья повышают цифровую грамотность

В Пермском крае начались мастер-классы по цифровой грамотности для учителей. Это часть образовательного проекта для педагогов, организованного под эгидой «Цифровой долины Прикамья» – единой платформы по цифровой трансформации региона. Пока в школах каникулы, учителя в роли учеников. Тема урока – повышение цифровой грамотности. В каких случаях стоит использовать социальные сети, а когда лучше мессенджеры. Как правильно готовить контент и как реагировать на негатив в онлайн.Мария Лапук, спикер: "Очень важно делиться практиками. У меня получилось вот это. У кого-то получилось другое, и важно иметь площадку для обмена опытом и для того, чтобы можно было задать вопрос и получить ответы".Мастер-класс – часть образовательного проекта для педагогов, организованного под эгидой «Цифровой долины Прикамья» – единой платформы по цифровой трансформации региона. Автором концепции «Долины» является Антон Немкин, член совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации РФ. Антон Немкин, член совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации РФ: "Первым направлением деятельности нашей цифровой платформы является популяризации цифровой трансформации среди жителей региона".IT-предприниматель считает, что переход на дистанционное обучение во время пандемии коронавируса показал, что классические педагогические практики слабо работают в цифровой среде, их необходимо адаптировать. С этим согласны и сами педагоги.Ульяна Исакова, заместитель директора по инновациям МАОУ«IT-школа с углубленным изучением информатики» города Перми: "Существует много средств коммуникации, но нет системы коммуникации в образовательной организации, нет коннекта между родителями, учителями, администрацией, учениками, то есть он есть, но в хаосе". По словам Антона Немкина, школам необходимо оказать поддержку и внедрить программу дополнительного профессионального образования, которая поможет педагогам изучить передовые подходы и инструменты цифровизации образовательного процесса и процесса взаимодействия между учителями, детьми и родителям.Антон Немкин, член совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации РФ: "Мы собираемся продолжить данную традицию. Мы коллективно посовещались и приняли решение, какие в дальнейшем тематики будут изучаться в рамках нашей программы дополнительного образования".В образовательном проекте «Цифровой долины Прикамья» на сегодняшний день приняли участие более 150 педагогов, ещё больше наблюдали за онлайн-трансляциями дискуссий, лекциями и мастер-классами.Важно, что все озвученные проблемы и предложения будут проработаны и реализованы при поддержке органов власти и экспертов «Цифровой долины Прикамья».