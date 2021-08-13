В Прикамье к вакцинации от COVID-19 привлекут дополнительные ресурсы

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин провел рабочее совещание по вопросам вакцинации жителей от COVID-19. В нем приняли участие представители регионального Минздрава, Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, других министерств и ведомств, задействованных в организации массовой иммунизации. Текущие темпы иммунизации признаны недостаточными.«В регион поступило 676,8 тыс. комплектов вакцин, привиты на сегодня 576,3 тыс. жителей. В день мы иммунизируем порядка 11 тыс. человек. Первоначально федеральными Роспотребнадзором и Минздравом ставилась задача привить порядка 1,2 млн человек к сентябрю. Чтобы ее выполнить, нужно в сутки иммунизировать 31,2 тыс. жителей. Для этого необходимо привлечь дополнительно медицинских работников и получить 626 тыс. доз вакцин», - рассказал замминистра здравоохранения Пермского края Евгений Рожнёв.На сегодня в крае работает 118 прививочных пунктов, задействовано 251 прививочная бригада. По категориям жителей самый высокий показатель по числу привитых – 76,5% от общего числа подлежащих вакцинации – у сотрудников медорганизаций. Иммунизированы 59,4% работников учреждений социального обслуживания, 52,4% – на промышленных предприятиях, 47,9% – в сфере образования, 42,6% студентов сузов и вузов в возрасте старше 18 лет. При этом снизилась активность жителей в возрасте старше 60 лет. Сейчас привиты 31,2% представителей этой группы риска, а стоит задача максимально приблизиться к 100%. Самый высокий охват вакцинацией этой категории населения в Березовском муниципальном округе (64%), самый низкий – в Губахинском, Кизеловском и Гремячинском городских округах (19,1%).По данным регионального Минздрава, в отдельных муниципалитетах не достаточно хорошо выстроен процесс вакцинации, как следствие – низкий показатели по иммунизации.По словам Евгения Рожнёва, в текущих условиях реалистично увеличить число вакцинаций до 16 тыс. в день. В этом случае удастся достичь нужного показателя к ноябрю.В ходе обсуждения поступило предложение пересмотреть систему вакцинации сотрудников промышленных предприятий, где сосредоточены основные группы населения, подлежащие вакцинации. Сегодня некоторые компании испытывают трудности в организации массовой иммунизации. Например, по данным Минпромторга, работодатели сообщают, что вынуждены возить персонал на прививки в мобильные пункты в соседних муниципалитетах. На ряде промышленных предприятий, находящихся в федеральном подчинении, привито чуть более 20% работников.Также для того чтобы обеспечить более широкий охват иммунизацией, предложено в качестве дополнительного медперсонала рассмотреть возможность привлечения преподавателей, ординаторов и аспирантов Пермского государственного медицинского университета, сотрудников частных клиник и медцентров, участвующих в оказании медицинской помощи по полисам ОМС, задействовать педиатров и стоматологов.По итогам обсуждения глава региона поручил профильным министерствам проработать внесенные предложения. По мнению Дмитрия Махонина, особое внимание нужно уделить логистике – сделать так, что работники промышленных предприятий не тратили время и силы на запись на вакцинацию, а могли без посещений медучреждений привиться на рабочем месте.Отдельно будет проводиться работа с муниципалитетами, на территориях которых низкие показатели по иммунизации. Также необходимо проанализировать ситуацию с прививками людей пожилого возраста и предложить варианты стимулирования этой категории граждан, представителям которой тяжелее других переносят заболевание.