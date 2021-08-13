Территориям нужны отремонтированные дороги и новые мосты

Срочные ремонты и потребность в новых мостах обсуждались на системном часе у губернатора края. О помощи просят из территорий. Обещают, что реакция будет.В сухую погоду ходят, как в тумане - пыль столбом, констатируют жители. Пыль скапливается на деревьях, на овощах в огороде и заходит в дом. Тротуаров нет, пешеходы идут по проезжей части. Осенью и зимой бездорожье.Это центральная дорога в посёлке Павловский. Сейчас она имеет статус региональной, и является частью транспортного коридора Сива-Пермь-Кунгур. Движение здесь интенсивное, постоянно ходят большегрузы. Вблизи живут около тысячи человек.Эту дорогу отремонтируют уже в следующем году. Положат асфальт, сделают тротуары. Такое решение озвучил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время системного часа. Речь идёт об участке более трех с половиной километров. Начиная от посёлка Павловский и до Верещагино.Мария Коновалова, депутат Законодательного собрания Пермского края: "Формат системного часа с главой региона при участии представителей министерств и ведомств - это хороший, эффективный формат нащупать болевые точки и принять совместные решения".Подход комплексный. К примеру, в Очёре давно люди жалуются на мост, который соединяет две части города. Это главный проезд, здесь одна полоса, организовано реверсивное движение. В час пик скапливаются огромные пробки.Виктор Обухов: "Машин день ото дня все больше и больше. Вот и получается, всё утро стоишь".Альтернатива есть. Это старый мост, правда, сюда водители стараются не ездить.Альтернативный мост не рассчитан на большой поток машин, здесь запрещено движение большегрузам. Он находится в аварийном состоянии, ремонта здесь никогда не было.У местных властей построить здесь новый мост средств нет. Губернатор и правительство подключаются и к этой проблеме, чтобы люди почувствовали позитивные изменения. Средства выделить готовы.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Вы принимаете, а мы находим возможность вам помочь. Все давайте постановка, обследование, ПСД и дальше заходим в какие-нибудь проекты, программы, либо региональные, либо федеральные".Кроме того, в Очёре реализуют концессионный проект по модернизации системы теплоснабжения. Закончены работы на котельной №1, улучшено качество услуги для трех тысяч жителей.