Избирательные участки обеспечат средствами индивидуальной защиты
В этом году члены избирательных комиссий, работающие на участках, будут дополнительно защищены специальными экранами. Кроме того, предусмотрены два вида антисептиков — для рук и для мебели. Кабинки для голосования лишат одной занавески, играющей роль двери — для проветривания. Кроме того, решено распространить действующие в регионе антиковидные ограничения и на агитационную деятельность кандидатов.
Игорь Вагин, председатель избирательной комиссии Пермского края: "Я думаю, что мы совместно с Роспотребнадзором соответствующие рекомендации главам муниципалитетов, тем собственникам, которые предоставляют помещения — отправим, вывесим эту информацию на сайте, чтобы и кандидаты понимали эти некие ограничения".
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