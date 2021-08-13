Избирательные участки обеспечат средствами индивидуальной защиты

В Пермской краевой избирательной комиссии сформирован основной запас средств индивидуальной защиты для организации сентябрьского трехдневного голосования. Маску, перчатки, лицевой щиток и халат получат все сотрудники участка, в том числе независимые наблюдатели. Голосующим также предложат маску и индивидуальную ручку. Перчатки — по желанию. Сформированный запас с понедельника начнут развозить по территориям. Елена Давыдова, сотрудник аппарата избирательной комиссии Пермского края: "Маски — около полутора миллионов, перчатки — более 300 тысяч, халаты — более 150 тысяч, более миллиона ручек, стаканчики более 300 тысяч и дезсредства около 6 тысяч".В этом году члены избирательных комиссий, работающие на участках, будут дополнительно защищены специальными экранами. Кроме того, предусмотрены два вида антисептиков — для рук и для мебели. Кабинки для голосования лишат одной занавески, играющей роль двери — для проветривания. Кроме того, решено распространить действующие в регионе антиковидные ограничения и на агитационную деятельность кандидатов.Игорь Вагин, председатель избирательной комиссии Пермского края: "Я думаю, что мы совместно с Роспотребнадзором соответствующие рекомендации главам муниципалитетов, тем собственникам, которые предоставляют помещения — отправим, вывесим эту информацию на сайте, чтобы и кандидаты понимали эти некие ограничения".