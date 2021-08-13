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Избирательные участки обеспечат средствами индивидуальной защиты →
Осенью в Перми станет больше автобусов
На сайте «Гортранс» и в его мобильной версии будет размещено актуальное расписание, также там можно будет посмотреть маршруты следования и движение транспорта в режиме онлайн. Кроме того, получить консультацию можно по номеру телефона call-центра департамента транспорта: 250-25-50.
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