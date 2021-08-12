В Перми готов к открытию новый корпус школы "Фотоника"

Учебный год в школах Пермского края начнется очно, но праздничные линейки первого сентября будут проведены только для первоклассников и выпускников. Решения были озвучены на заседании регионального правительства. Еще одни вопрос - все новые учебные корпуса должны быть сданы точно к сроку. В один из них – 93-й школы «Фотоника» - отправился губернатор Дмитрий Махонин. Наборе юного электрика - провода, отвёртки и ещё много интересного - как один из штрихов в подготовке к учебному году в новом корпусе 93-й школы, который практически готов к открытию.Павел Вахрушев, директор школы № 93: "Новый корпус откроется с первого сентября, вместимость расчётная составляет 400 человек".Школа носит название «Фотоника», и особое внимание здесь уделяют технике и технологиям, рассказали главе региона Дмитрию Махонину. Он приехал, чтобы проверить готовность нового корпуса к открытию. Корпус готов, есть планы по освоению пришкольной территории. А пока - несколько лабораторий, лифты, просторные классы, актовый зал - до сих пор отдельного его у школы не было. Есть где заняться спортом, и про то, что книга - источник знаний, при проектировании нового корпуса не забыли. В библиотеке всё, как полагается - читальный зал, полки, которые в ближайшее время должны заполнить книгами. Что готовит грядущий учебный год, обсудили и на заседании регионального правительства. Более трёхсот тысяч ребят сядут первого сентября за парты. И к этому времени должны быть готовы все школы. Если кто-то отстаёт, есть ещё три недели, чтобы закрыть все вопросы.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Готовность сейчас достаточно высокая - 99 процентов. В целом же хочу сказать, что у нас в этом году определённый прорыв с точки зрения строительства новых объектов образовательных". Перечень образовательных учреждений, которые откроются уже первого сентября. Охват - весь край: Кочёво, Сылва, Чайковский, Пермь и Березники. Плюсом ещё четыре школы должны начать роботу до конца года. А в рамках нацпроекта «Образование» идёт масштабное обновление материально-технической базы школ края.Раиса Кассина, министр образования и науки Пермского края: "Крайне важное - создание цифровой образовательной среды, это самое ресурсоёмкое, это более 500 миллионов рублей направлено на эти цели, не считая региональных средств". Здесь и сейчас люди должны чувствовать и видеть изменения, независимо от того, о каком населённом пункте и какой отрасли идёт речь, напомнил губернатор участникам совещания. Кроме того, обсудили и само первое сентября - линейки будут, но учитывая эпидемиологическую обстановку, у первых и выпускных классов. А в помещениях или на улице - будет уже от погоды зависеть.