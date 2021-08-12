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Экологи: залежи мазута под пермским домом - серьезная угроза для подземных рек
Инженеры центра лабораторных анализов берут пробы грунта во дворе дома на Петропавловской, 123. Работы по ликвидации ЧП здесь пока остановлены — ждут окончательного заключения Росприроднадзора.Ольга Александрова, ведущий инженер Центра лабораторных анализов по Пермскому краю: "Будем его анализировать на содержание нефтепродуктов".
Закопанные цистерны с мазутом жильцы обнаружили здесь в июле. Игорь Бахматов показывает масштабы чрезвычайного происшествия.
Игорь Бахматов, управляющий ТСЖ «Коммунистическая, 123»: "Выкачана частично нефтесодержащая жидкость, в ёмкостях находится порядка двух кубов".Дом на Петропавловской двадцать лет назад построила компания «Камская долина». Тогда, на этапе котлована, застройщик фактически подставил будущих жильцов и не убрал имеющиеся цистерны под землей. Хотя об этом было известно. В том числе приёмной комиссии, передавшей землю под строительство.
В 90-х годах на этом месте находилось мазутное хранилище завода «Коммунар». За ненадобностью резервуары просто засыпали. Сейчас идёт их активное разрушение.
Первый провал в 2007-м собственники локализовали за свои деньги. Сегодня масштабы гораздо больше - ликвидацией уже занимается экологическая компания.Алексей Дударев, генеральный директор ООО «Экологическая перспектива»: "Объем сегодня составляет примерно 500 кубометров загрязненного вещества. После того как достанем ёмкость, будет понятно, насколько она герметична была".
А это уже угроза для подземных рек, говорят ученые. Закопанные больше 20 лет назад цистерны с мазутом сегодня представляют экологическую опасность.
Николай Максимович, заслуженный эколог РФ: "Самое страшное в том, что фактически рядом в нескольких метрах проходит коллектор реки Данилихи". Предъявить претензии сейчас некому. Обанкротились как застройщик, так и завод, засыпавший цистерны. Ликвидация последствий ложится на плечи жильцов, с чем они не согласны и намерены идти в суд. Во время прошлого провала им уже удалось взыскать с администрации деньги за восстановительные работы.
Игорь Бахматов, управляющий ТСЖ «Коммунистическая, 123»: "Это будет стоить немалых денег. Поэтому сейчас мы ждем дальнейшего разрешения этой ситуации". В районной администрации взяли вопрос на контроль. В том числе, финансовый.
Александр Молоковских, и.о. первого зам.главы администрации Дзержинского района Перми: "Вопрос этот будет прорабатываться. Сейчас самое главное — дождаться результатов проб грунта, которые были изъяты".
Задача — выкачать мазут, достать из-под земли цистерны и утилизировать всё на полигоне. Работы подрядчик возобновит через две недели, когда появятся результаты проб грунта.
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