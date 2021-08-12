Экологи: залежи мазута под пермским домом - серьезная угроза для подземных рек

Уборку мазута под двором жилого дома на Петропавловской, 123 в Перми остановили, едва начав. Накануне здесь брали пробы грунта, до результатов работы остановлены. Тем временем, экологи говорят, что до попадания нефтепродукта в реки не так уж и далеко.Инженеры центра лабораторных анализов берут пробы грунта во дворе дома на Петропавловской, 123. Работы по ликвидации ЧП здесь пока остановлены — ждут окончательного заключения Росприроднадзора.Ольга Александрова, ведущий инженер Центра лабораторных анализов по Пермскому краю: "Будем его анализировать на содержание нефтепродуктов".Закопанные цистерны с мазутом жильцы обнаружили здесь в июле. Игорь Бахматов показывает масштабы чрезвычайного происшествия.Игорь Бахматов, управляющий ТСЖ «Коммунистическая, 123»: "Выкачана частично нефтесодержащая жидкость, в ёмкостях находится порядка двух кубов".Дом на Петропавловской двадцать лет назад построила компания «Камская долина». Тогда, на этапе котлована, застройщик фактически подставил будущих жильцов и не убрал имеющиеся цистерны под землей. Хотя об этом было известно. В том числе приёмной комиссии, передавшей землю под строительство.В 90-х годах на этом месте находилось мазутное хранилище завода «Коммунар». За ненадобностью резервуары просто засыпали. Сейчас идёт их активное разрушение.Первый провал в 2007-м собственники локализовали за свои деньги. Сегодня масштабы гораздо больше - ликвидацией уже занимается экологическая компания.Алексей Дударев, генеральный директор ООО «Экологическая перспектива»: "Объем сегодня составляет примерно 500 кубометров загрязненного вещества. После того как достанем ёмкость, будет понятно, насколько она герметична была".А это уже угроза для подземных рек, говорят ученые. Закопанные больше 20 лет назад цистерны с мазутом сегодня представляют экологическую опасность.Николай Максимович, заслуженный эколог РФ: "Самое страшное в том, что фактически рядом в нескольких метрах проходит коллектор реки Данилихи". Предъявить претензии сейчас некому. Обанкротились как застройщик, так и завод, засыпавший цистерны. Ликвидация последствий ложится на плечи жильцов, с чем они не согласны и намерены идти в суд. Во время прошлого провала им уже удалось взыскать с администрации деньги за восстановительные работы.Игорь Бахматов, управляющий ТСЖ «Коммунистическая, 123»: "Это будет стоить немалых денег. Поэтому сейчас мы ждем дальнейшего разрешения этой ситуации". В районной администрации взяли вопрос на контроль. В том числе, финансовый.Александр Молоковских, и.о. первого зам.главы администрации Дзержинского района Перми: "Вопрос этот будет прорабатываться. Сейчас самое главное — дождаться результатов проб грунта, которые были изъяты".Задача — выкачать мазут, достать из-под земли цистерны и утилизировать всё на полигоне. Работы подрядчик возобновит через две недели, когда появятся результаты проб грунта.