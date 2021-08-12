В Прикамье защищают права обманутых дольщиков
Екатерина Гриняк, обманутый дольщик: "Квартира с полной отделкой, 66 квадратов, двухкомнатная, с видом на Каму".
И вот только сейчас дом по улице КИМ официально сдали. Здесь работают лифты. В квартирах есть свет, вода. Полностью сделана внутренняя отделка.
В этом году планируется сдать пять достраиваемых домов. Этого ждут более 800 дольщиков. Один готов в Перми по улице КИМ, 60б и еще один в Чайковском по улице Декабристов, 36.
Сегодня готовый дом во время рабочего визита посетили генеральный директор Федерального фонда защиты прав участников долевого строительства Константин Тимофеев и глава региона Дмитрий Махонин.Работы по достройке выполнялись по поручению главы региона и под надзором регионального Министерства строительства. Защита прав обманутых дольщиков в Прикамье - одна из приоритетных задач краевого правительства.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Ключевая задача, которую ставит перед нами президент, это до конца 2023 года решить все проблемы с обманутыми дольщиками, и эту задачу мы обязаны исполнить. Вопрос стоит на моём личном контроле".
Сейчас в крае 57 недостроев. Работа по ним ведется здесь и сейчас, чтобы люди чувствовали позитивные изменения. Уже принято решение о достройке 19 домов, для двенадцати из них ведется разработка проектов. Дольщики 17 долгостроев получат денежную компенсацию. По оставшимся 11 домам решение примут в ближайшее время. Константин Тимофеев, генеральный директор Федерального фонда защиты дольщиков: "Будут ли еще пострадавшие граждане? Мы сегодня посмотрели, мы больше таких граждан не видим. Потому что все объекты находятся под контролем. Дополнительно были даны Дмитрием Николаевичем поручения и в правоохранительные органы не допустить появления новых пострадавших граждан".
Чтобы люди смогли получить положенные квартиры, из федерального и регионального бюджета направлено более 7 миллиардов рублей. Виктор Плюснин, депутат Законодательного Собрания Пермского края: "Когда был создан Федеральный фонд по поддержке обманутых дольщиков, у нас в крае был создан наш региональный фонд, и по большому счёту именно с этого момента началась такая плотная работа решения этой задачи".
А Екатерина Гриняк вместе с другими дольщиками дома по улице КИМ, 60б получат ключи уже в этом месяце.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Перми готов к открытию новый корпус школы "Фотоника"
Экологи: залежи мазута под пермским домом - серьезная угроза для подземных рек
В Перми с 18 августа будет ограничено движение транспорта по улице Пермской
Росстат: рост смертности в Прикамье за полугодие является самым низким в ПФО
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 11.08.2021
Кассиопея, Матрёшка и лангур: пополнение в пермском зоопарке
До конца августа бригады «Онкопатруля» совершат выезды в три территории Прикамья
Депутат Госдумы встретился с пермскими нефтяниками
Регистрация на выборы в Госдуму завершена
Как получить бесплатное образование в сфере IT?
Добавить комментарий: