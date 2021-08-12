В Прикамье защищают права обманутых дольщиков

Работу с обманутыми дольщиками в Пермском крае проверил генеральный директор Федерального фонда по защите прав участников долевого строительства Константин Тимофеев. На сегодня в регионе по 36 долгостроям приняты решения о достройке или выплате компенсаций, судьбу еще 11 предстоит решить.Из-за недобросовестного застройщика Екатерина Гриняк вместе с мужем и ребенком живёт у мамы. Заехать должны были еще в 2018 году, почти все деньги вложили в квартиру, однако подрядчик дом так и не сделал.Екатерина Гриняк, обманутый дольщик: "Квартира с полной отделкой, 66 квадратов, двухкомнатная, с видом на Каму".И вот только сейчас дом по улице КИМ официально сдали. Здесь работают лифты. В квартирах есть свет, вода. Полностью сделана внутренняя отделка.В этом году планируется сдать пять достраиваемых домов. Этого ждут более 800 дольщиков. Один готов в Перми по улице КИМ, 60б и еще один в Чайковском по улице Декабристов, 36.Сегодня готовый дом во время рабочего визита посетили генеральный директор Федерального фонда защиты прав участников долевого строительства Константин Тимофеев и глава региона Дмитрий Махонин.Работы по достройке выполнялись по поручению главы региона и под надзором регионального Министерства строительства. Защита прав обманутых дольщиков в Прикамье - одна из приоритетных задач краевого правительства.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Ключевая задача, которую ставит перед нами президент, это до конца 2023 года решить все проблемы с обманутыми дольщиками, и эту задачу мы обязаны исполнить. Вопрос стоит на моём личном контроле".Сейчас в крае 57 недостроев. Работа по ним ведется здесь и сейчас, чтобы люди чувствовали позитивные изменения. Уже принято решение о достройке 19 домов, для двенадцати из них ведется разработка проектов. Дольщики 17 долгостроев получат денежную компенсацию. По оставшимся 11 домам решение примут в ближайшее время. Константин Тимофеев, генеральный директор Федерального фонда защиты дольщиков: "Будут ли еще пострадавшие граждане? Мы сегодня посмотрели, мы больше таких граждан не видим. Потому что все объекты находятся под контролем. Дополнительно были даны Дмитрием Николаевичем поручения и в правоохранительные органы не допустить появления новых пострадавших граждан".Чтобы люди смогли получить положенные квартиры, из федерального и регионального бюджета направлено более 7 миллиардов рублей. Виктор Плюснин, депутат Законодательного Собрания Пермского края: "Когда был создан Федеральный фонд по поддержке обманутых дольщиков, у нас в крае был создан наш региональный фонд, и по большому счёту именно с этого момента началась такая плотная работа решения этой задачи".А Екатерина Гриняк вместе с другими дольщиками дома по улице КИМ, 60б получат ключи уже в этом месяце.