← Росстат: рост смертности в Прикамье за полугодие является самым низким в ПФО
Экологи: залежи мазута под пермским домом - серьезная угроза для подземных рек →
В Перми с 18 августа будет ограничено движение транспорта по улице Пермской
С 18 августа до 14 декабря будет временно ограничено движение транспорта по улице Пермской на участке от дома №68 до дома №62. Проезжая часть будет заужена, для движения сохранится две полосы – по одной в каждом направлении.
С 15 декабря до 15 мая 2022 года будет временно закрыто движение транспорта по улице Пермской на этом участке. Объезд закрытого участка будет возможен по улице Ленина.
Автомобилистов просят планировать пути объезда и заранее выбирать маршрут следования.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Росстат: рост смертности в Прикамье за полугодие является самым низким в ПФО
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 11.08.2021
Кассиопея, Матрёшка и лангур: пополнение в пермском зоопарке
До конца августа бригады «Онкопатруля» совершат выезды в три территории Прикамья
Депутат Госдумы встретился с пермскими нефтяниками
Регистрация на выборы в Госдуму завершена
Как получить бесплатное образование в сфере IT?
В крае ликвидируют 10 свалок общей площадью в три футбольных поля
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 10.08.2021
Грант на стартап: в Прикамье открылся бизнес-акселератор для предпринимателей
Добавить комментарий: