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← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 11.08.2021

В Перми с 18 августа будет ограничено движение транспорта по улице Пермской →

Росстат: рост смертности в Прикамье за полугодие является самым низким в ПФО

Росстат опубликовал данные о естественном движении населения Российской Федерации за январь-июнь 2021 года. По данным ведомства, за 6 месяцев в Пермском крае умерли 18799 человек, тогда как за тот же период 2020 года – 17510. Таким образом, рост показателя смертности в январе-июне 2021 года по отношению к тому же периоду прошлого года составил 7,4%.
Согласно данным Росстата, в Пермском крае рост смертности за полугодие является самым низким в Приволжском федеральном округе (ПФО), где в среднем увеличение составило 14,8% к уровню соответствующего периода прошлого года. Также показатель Прикамья оказался ниже среднего по России, зафиксированного Росстатом на уровне 16,2%.
Если сравнивать данные показатели к аналогичному периоду допандемийного 2019 года, то рост числа умерших в Пермском крае составил 8,4%, и является одним из самых низких показателей в России (79-е место из 85 регионов страны).

Опубликовано: 12.08.2021 в 08:24 в рубрике - Вести Пермь

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← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 11.08.2021

В Перми с 18 августа будет ограничено движение транспорта по улице Пермской →

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