Росстат: рост смертности в Прикамье за полугодие является самым низким в ПФО

Росстат опубликовал данные о естественном движении населения Российской Федерации за январь-июнь 2021 года. По данным ведомства, за 6 месяцев в Пермском крае умерли 18799 человек, тогда как за тот же период 2020 года – 17510. Таким образом, рост показателя смертности в январе-июне 2021 года по отношению к тому же периоду прошлого года составил 7,4%.Согласно данным Росстата, в Пермском крае рост смертности за полугодие является самым низким в Приволжском федеральном округе (ПФО), где в среднем увеличение составило 14,8% к уровню соответствующего периода прошлого года. Также показатель Прикамья оказался ниже среднего по России, зафиксированного Росстатом на уровне 16,2%.Если сравнивать данные показатели к аналогичному периоду допандемийного 2019 года, то рост числа умерших в Пермском крае составил 8,4%, и является одним из самых низких показателей в России (79-е место из 85 регионов страны).