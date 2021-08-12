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Росстат: рост смертности в Прикамье за полугодие является самым низким в ПФО
Согласно данным Росстата, в Пермском крае рост смертности за полугодие является самым низким в Приволжском федеральном округе (ПФО), где в среднем увеличение составило 14,8% к уровню соответствующего периода прошлого года. Также показатель Прикамья оказался ниже среднего по России, зафиксированного Росстатом на уровне 16,2%.
Если сравнивать данные показатели к аналогичному периоду допандемийного 2019 года, то рост числа умерших в Пермском крае составил 8,4%, и является одним из самых низких показателей в России (79-е место из 85 регионов страны).
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 11.08.2021
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