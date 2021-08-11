До конца августа бригады «Онкопатруля» совершат выезды в три территории Прикамья

До конца августа «Онкопатруль» совершит выезды в три территории Пермского края. Силами медиков городской больницы Соликамска мероприятиями по раннему выявлению онкозаболеваний будет охвачен коллектив ООО «Красновишерский хлебокомбинат». Работники Северной больницы Коми-Пермяцкого округа планируют выезды в п. Гайны для осмотра сотрудников Гайнского лесхоза, средней школы, межпоселенческой районной центральной библиотеки и Дома культуры. Кроме того, медики ООО «Айболит» (Кунгур) с «Онкопатрулем» приедут к работникам Суксунского оптико-механического завода и колхоза им. Ленина.Во время выездов в муниципалитеты врачи-онкологи центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) совместно с коллегами из Пермского краевого онкодиспансера (ПКОД) проводят комплекс обследований, направленных на раннее выявление злокачественных новообразований семи локализаций – рака молочной железы, щитовидной железы, предстательной железы, кожи, шейки матки, колоректального рака, органов дыхания.Ранее Минздрав Пермского края сообщал, что за январь-июнь этого года бригады «Онкопатруля» совершили 74 выезда в территории региона. Осмотрено 10 974 человека (из них 4365 мужчин, 6609 женщин). Сделано 2643 маммографии, из них выявлено 121 отклонение.Флюорографию прошли 3126 человек, из них у 28 человек выявлена патология. УЗИ-исследований сделано 7744, из них отклонений 629. В ходе «Онкопатруля» 2563 пациента осмотрены онкологами, 3474 – хирургами, 3477 – проконсультированы гинекологами. По итогам «Онкопатруля» злокачественное новообразование заподозрено у 159 человек, все они направлены в Пермский краевой онкологический диспансер.Проект «Онкопатруль» создан по инициативе губернатора Прикамья Дмитрия Махонина и действует в рамках федерального и регионального проектов «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.