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До конца августа бригады «Онкопатруля» совершат выезды в три территории Прикамья
Во время выездов в муниципалитеты врачи-онкологи центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) совместно с коллегами из Пермского краевого онкодиспансера (ПКОД) проводят комплекс обследований, направленных на раннее выявление злокачественных новообразований семи локализаций – рака молочной железы, щитовидной железы, предстательной железы, кожи, шейки матки, колоректального рака, органов дыхания.
Ранее Минздрав Пермского края сообщал, что за январь-июнь этого года бригады «Онкопатруля» совершили 74 выезда в территории региона. Осмотрено 10 974 человека (из них 4365 мужчин, 6609 женщин). Сделано 2643 маммографии, из них выявлено 121 отклонение.
Флюорографию прошли 3126 человек, из них у 28 человек выявлена патология. УЗИ-исследований сделано 7744, из них отклонений 629. В ходе «Онкопатруля» 2563 пациента осмотрены онкологами, 3474 – хирургами, 3477 – проконсультированы гинекологами. По итогам «Онкопатруля» злокачественное новообразование заподозрено у 159 человек, все они направлены в Пермский краевой онкологический диспансер.
Проект «Онкопатруль» создан по инициативе губернатора Прикамья Дмитрия Махонина и действует в рамках федерального и регионального проектов «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.
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