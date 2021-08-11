Кассиопея, Матрёшка и лангур: пополнение в пермском зоопарке

В пермском зоопарке прирост зверят. Если для людей все малыши здесь долгожданные, то животные-родители иногда ведут себя иначе. С попугаем и собакой Нитой маленький рысёнок Кася (Кассиопея) подружилась почти сразу. Дикое животное попало домой к работнику зоопарка Анастасии два месяца назад. Дело в том, что мама рысь от нее отказалась. Пришлось, не раздумывая, забирать детеныша и выкармливать. Анастасия Ботева, рабочий по уходу за животными Пермского зоопарка: "Мама отказалась. Она их начала таскать на домик. Дети были неразумные - падали. Конкретно ее она отказалась поднимать. Она сидела-сидела, и было принято решение ее забрать".До месяца рысенка кормили молоком каждые два часа, теперь Кася перешла на мясо. Зверь уже освоил кошачий лоток. С малышкой играют мехом, перьями и настоящей кроличьей шкуркой, чтобы Кася не забывала о своих диких инстинктах.Помет рысят в зоопарке долгожданный. Пополнения не было лет 10.Впрочем, лето богато на малышей. Альпака, которую зовут Матрешка, всего пара недель. Она очень общительная, почти без страха контактирует с людьми. Ее тоже выкармливают сотрудники зоопарка. Так вышло, что у родительницы нет материнского инстинкта, и за своими малышами она не ухаживает. Пока Матрешка маленькая, кормить ее нужно каждые 3 часа. В бутылочку наливают подогретое козье молоко.В животном мире такое бывает, рассказывают здесь. Поэтому своих маленьких подопечных в беде сотрудники зоопарка не оставляют. Выкармливали зайчат, козлят, пуму и тигрят.Анна Аликина, куратор коллекции Пермского зоопарка: "Деваться некуда. Не бросишь же ребенка. Ребенок хочет кушать. Приходится забирать. Надо кормить каждые два часа и по ночам кормить". А вот трехдневному лангуру с семьей повезло. Это уже второй приплод от пары, которая приехала в Пермь из Новосибирска. И здесь, по словам зоологов, взаимоотношения больше похожи на человеческие.Татьяна Локтеева, ведущий зоолог отдела хищных животных и обезьян Пермского зоопарка: "Все хорошо, воспитывают вдвоем, как и положено родителям добропорядочным. А сейчас еще и забрала девочка, сестра. Вот так все трогательно".Рысь Кассиопея через пару недель переедет жить из квартиры в зоопарк, чтобы привыкнуть и к самостоятельности и подготовиться к сезону холодов. Жить она будет в отдельном от своих родителей и братьев вольере. По хищным законам, обратно семья ее не примет.