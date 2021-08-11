Кассиопея, Матрёшка и лангур: пополнение в пермском зоопарке
До месяца рысенка кормили молоком каждые два часа, теперь Кася перешла на мясо. Зверь уже освоил кошачий лоток. С малышкой играют мехом, перьями и настоящей кроличьей шкуркой, чтобы Кася не забывала о своих диких инстинктах.
Помет рысят в зоопарке долгожданный. Пополнения не было лет 10.
Впрочем, лето богато на малышей. Альпака, которую зовут Матрешка, всего пара недель. Она очень общительная, почти без страха контактирует с людьми. Ее тоже выкармливают сотрудники зоопарка. Так вышло, что у родительницы нет материнского инстинкта, и за своими малышами она не ухаживает. Пока Матрешка маленькая, кормить ее нужно каждые 3 часа. В бутылочку наливают подогретое козье молоко.
В животном мире такое бывает, рассказывают здесь. Поэтому своих маленьких подопечных в беде сотрудники зоопарка не оставляют. Выкармливали зайчат, козлят, пуму и тигрят.
Анна Аликина, куратор коллекции Пермского зоопарка: "Деваться некуда. Не бросишь же ребенка. Ребенок хочет кушать. Приходится забирать. Надо кормить каждые два часа и по ночам кормить". А вот трехдневному лангуру с семьей повезло. Это уже второй приплод от пары, которая приехала в Пермь из Новосибирска. И здесь, по словам зоологов, взаимоотношения больше похожи на человеческие.
Татьяна Локтеева, ведущий зоолог отдела хищных животных и обезьян Пермского зоопарка: "Все хорошо, воспитывают вдвоем, как и положено родителям добропорядочным. А сейчас еще и забрала девочка, сестра. Вот так все трогательно".
Рысь Кассиопея через пару недель переедет жить из квартиры в зоопарк, чтобы привыкнуть и к самостоятельности и подготовиться к сезону холодов. Жить она будет в отдельном от своих родителей и братьев вольере. По хищным законам, обратно семья ее не примет.
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