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Депутат Госдумы встретился с пермскими нефтяниками
2021 год - объявлен Годом науки и технологий. Задачи - привлекать молодых людей именно туда, где есть место науке и технологиям, а учитывая индустриальные характеристики Перми, у нас есть, где применить свои знания будущим нефтяникам, машиностроителям, химикам и многим другим.
Предприятия, нацеленные на развитие, заинтересованы в том, чтобы молодёжь в колледже или в университете уже чётко представляла себе, что будет дальше. Предприятия со своей стороны готовы помогать, простраивая таким образом свою кадровую политику.
Общаясь с нефтяниками, Дмитрий Скриванов отметил, что в этом направлении работает Пермский край, и на государственном уровне предпринимаются шаги, направленные именно на то, чтобы кадровый голод не мешал работать предприятиям.
Дмитрий Скриванов, депутат Государственной Думы РФ: "Есть национальный проект «Образование», в рамках которого поддерживаются, в том числе и средние учебные заведения, профессиональные учебные заведения. Во-вторых, поощряется частно-государственное партнёрство, дуальное образование поощряется".
Это взаимовыгодное сотрудничество, что не раз отмечали промышленники и представители учебных заведений, которые сотрудничают с разными предприятиями, и в итоге у студентов есть возможность хорошей практики и погружения в рабочую атмосферу ещё на этапе учёбы.
Сергей Андронов, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»: "С точки зрения профориентации мы плотно работаем со школой «Петролеум Плюс», и с краевым индустриальным техникумом, и с нашим политехническим университетом".
И механизм действует - если взять площадку, где прошла встреча, нефтепереработчики регулярно пополняют свои ряды молодыми специалистами, в этом году их уже 19.
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