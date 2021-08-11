Депутат Госдумы встретился с пермскими нефтяниками

О кадровом голоде в промышленности и молодых специалистах речь шла во время встречи депутата Госдумы Дмитрия Скриванова на площадке «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».Профессиональное образование, ориентация школьников и студентов при выборе профессии - один из вопросов, которые обсудилс представителями отрасли депутат Государственной думы Дмитрий Скриванов на площадке «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза».2021 год - объявлен Годом науки и технологий. Задачи - привлекать молодых людей именно туда, где есть место науке и технологиям, а учитывая индустриальные характеристики Перми, у нас есть, где применить свои знания будущим нефтяникам, машиностроителям, химикам и многим другим.Предприятия, нацеленные на развитие, заинтересованы в том, чтобы молодёжь в колледже или в университете уже чётко представляла себе, что будет дальше. Предприятия со своей стороны готовы помогать, простраивая таким образом свою кадровую политику.Общаясь с нефтяниками, Дмитрий Скриванов отметил, что в этом направлении работает Пермский край, и на государственном уровне предпринимаются шаги, направленные именно на то, чтобы кадровый голод не мешал работать предприятиям.Дмитрий Скриванов, депутат Государственной Думы РФ: "Есть национальный проект «Образование», в рамках которого поддерживаются, в том числе и средние учебные заведения, профессиональные учебные заведения. Во-вторых, поощряется частно-государственное партнёрство, дуальное образование поощряется".Это взаимовыгодное сотрудничество, что не раз отмечали промышленники и представители учебных заведений, которые сотрудничают с разными предприятиями, и в итоге у студентов есть возможность хорошей практики и погружения в рабочую атмосферу ещё на этапе учёбы.Сергей Андронов, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»: "С точки зрения профориентации мы плотно работаем со школой «Петролеум Плюс», и с краевым индустриальным техникумом, и с нашим политехническим университетом".И механизм действует - если взять площадку, где прошла встреча, нефтепереработчики регулярно пополняют свои ряды молодыми специалистами, в этом году их уже 19.