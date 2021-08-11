33 из 36 кандидатов в депутаты Государственной думы от Пермского края успешно зарегистрированы региональной избирательной комиссией. Два человека отказались от дальнейшего участия в выборах, ещё один не предоставил подписи в свою поддержку. Сейчас регистрация на выборы в Госдуму завершена, также завершился срок сдачи документов для кандидатов в депутаты Законодательного собрания партиями, не освобождёнными от сбора подписей. До 13 августа продлится их проверка. Делается это с помощью специального программно-технического комплекса, который с помощью искусственного интеллекта распознаёт подписи и выявляет возможные нарушения. В некоторых случаях требуется обращение к почерковедам.

Для участия в выборах в краевой парламент уже зарегистрировано 114 кандидатов, в органы местного самоуправления - более 500.Михаил Мухин, заместитель председателя Общественной палаты Пермского края, руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами: "Общественной палатой Пермского края не зафиксировано нарушений на этапе регистрации кандидатов. Мы видим, что избирательная комиссия на абсолютно законных основаниях отказывает в регистрации".

Работу Избиркома оценил член Общественной палаты России Максим Григорьев. На заседании регионального штаба по наблюдению за выборами он отметил высокий уровень партийной конкуренции, а также большой интерес общественности. Впервые для желающих следить за ходом голосования будет работать центр видеонаблюдения, который разместится на заводе Шпагина.Максим Григорьев, председатель координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ: "Во многом здесь заслуга избирательной комиссии Пермского края, Общественной палаты и общественного штаба - то, что здесь происходит по общественному наблюдению, контролю за выборами, находится под плотным общественным контролем. Само по себе это также улучшает качество выборов".