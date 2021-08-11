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Как получить бесплатное образование в сфере IT?
Как сменить свою специальность на престижную профессию программиста? О программах дополнительного образования речь шла на системном часе у губернатора. Как и где можно пройти бесплатное обучение в сфере IT?Совсем недавно Андрей Клименко занимался дизайном мебели. Теперь он программист, разрабатывает сайты и приложения для компьютеров и смартфонов. Желаемую профессию получил после обучения в Пермском сетевом IT-университете.
Андрей Клименко, студент: "Обучение было абсолютно бесплатно, это прямо круто".
Учёба заняла два месяца. Для поступления нужно только сдать экзамен. Все бесплатно для жителей Прикамья старше 18 лет. Студентам предлагают работу в компаниях региона, спрос в IT-специалистах большой. Обучение в IT-университете представляет собой короткие программы по самым востребованным цифровым технологиям: это различные языки программирования, инструменты и методологии разработки программного обеспечения, создание и работа с базами данных.
Работодатели формируют запрос, каким навыками должен обладать будущий сотрудник. После на базе пермских университетов проходит обучение очно, либо дистанционно.
Алексей Цыкарев, директор компании Digital Spectr: "Отличная синергия, потому что мы помогаем начинающим специалистам построить трек непосредственно с нуля и до момента трудоустройства".
Пермский край меняется, и развитие IT-образования - одно из приоритетных направлений правительства региона, реализуется в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика», инициированного президентом Владимиром Путиным. В рамках системного часа подвели промежуточные итоги. Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Развитие вообще промышленности и различных секторов экономики оно напрямую связано с развитием IT-сектора, подготовки кадров и, естественно, что проект IT-университета, который был запущен 3 года назад, является основным звеном".
За счет краевой субсидии в университете ежегодно реализуется 87 программ, проходят обучение до полутора тысяч специалистов, люди должны чувствовать позитивные изменения здесь и сейчас.
Андрей Хорошев, первый заместитель министра информационного развития и связи Пермского края: "Новым направлением работы сетевого IT-университета стало развитие команд цифровых волонтёров среди школьников, студентов и педагогов".
В планах развития сетевого IT-университета: создание индивидуальных образовательных программ, разработка учебного плана по основам цифровой грамотности.
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