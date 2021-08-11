В крае ликвидируют 10 свалок общей площадью в три футбольных поля
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 10.08.2021
Грант на стартап: в Прикамье открылся бизнес-акселератор для предпринимателей
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