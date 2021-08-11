В крае ликвидируют 10 свалок общей площадью в три футбольных поля

Министерство ЖКХ и благоустройства Пермского края завершило очередной отбор заявок от муниципалитетов на участие в региональной программе «Экологическая реабилитация территорий». Она реализуется по поручению губернатора Прикамья Дмитрия Махонина и направлена на снижение негативного воздействия на почвы, восстановление нарушенных земель и ликвидацию крупных свалок отходов в пределах населенных пунктов. По итогам дополнительного отбора из краевого бюджета будут направлено порядка 2,2 млн руб. на ликвидацию 10 крупных свалок. По 3 из них находятся на территориях Александровского муниципального округа и Краснокамского городского округа, 2 – в Красновишерском городском округе и по одной – в Чайковском и Кунгурском муниципальном округе. По предварительным расчетам специалистов, на этих объектах подрядным организациям предстоит очистить от мусора земельные участки площадью около 11 тыс. кв. метров, что равно почти трем футбольным полям. Планируется вывезти порядка 2,5 тыс. тонн отходов. Работы должны быть завершены до конца этого года. В краевом Министерстве ЖКХ и благоустройства отметили, что ранее в программу реабилитации территорий были включены 9 муниципальных образований (Кизел, Губаха, Нытвенский, Чусовской, Очерский, Чернушинский, Чайковский, Краснокамский городские округа, а также Кочевский муниципальный округ), где поэтапно планируется ликвидировать 26 свалок. Площадь объектов составляет порядка 65 тыс. кв. метров. Всего с 2021 по 2023 годы по программе экологической реабилитации планируется ликвидировать не менее 70 свалок Прикамья.