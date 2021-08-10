«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 10.08.2021
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
|
|Главная Новости Видео О нас
|в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
|
06.08.2021 в 10:50
06.08.2021 в 10:25
03.08.2021 в 13:05
30.07.2021 в 10:10
29.07.2021 в 12:50
03.08.2021 в 09:05
30.07.2021 в 10:10
23.07.2021 в 11:55
18.06.2021 в 11:15
11.06.2021 в 17:00
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 10.08.2021
В Пермь прибыли участники экспедиции «Трудовая доблесть России. Резервы человечества»
В Прикамье полицейский выпал из служебного автомобиля
Жительница Прикамья обнаружила в теплице гадюку
Вторая декада августа будет тёплой
Пермский марафон перенесён на сентябрь 2022 года
Пермякам предложили "скинуться" на восстановление памятников архитектуры
В Перми проходит операция «Автобус»
Сотрудники зоопарка вынянчили детёныша рыси
Грант на стартап: в Прикамье открылся бизнес-акселератор для предпринимателей
Врачи Прикамья получили несколько десятков новых УАЗов
В 22 МФЦ края оказывают бесплатную юридическую помощь
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 09.08.2021
Бесплатный проезд для младших школьников в Перми могут ввести с 2022 года
Новый штраф: непристёгнутый ремень увидит камера
Стало известно, какой будет улица Ленина после обновления
На этой неделе мобильные пункты вакцинации открывать не планируют
В Перми завершилась приёмка образовательных учреждений к новому учебному году
416,6 тысяч прикамцев полностью завершили курс иммунизации против COVID-19
В «красные зоны» стационаров Пермского края поставлены 1230 кислородных концентраторов
Три арт-объекта открыто в Архангельском
Прикамье вошло в ТОП-10 регионов по количеству ипотечных займов
Пермская ЦБК представила главе региона инвестиционные проекты
Продавец старинных монет ограбил пенсионера
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Грант на стартап: в Прикамье открылся бизнес-акселератор для предпринимателей
Врачи Прикамья получили несколько десятков новых УАЗов
В 22 МФЦ края оказывают бесплатную юридическую помощь
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 09.08.2021
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 06.08.2021
В Прикамье ликвидировали последствия сильной грозы
Школа в жилом комплексе «Арсенал» примет учеников только зимой
Променад набережной закроют на гарантийный ремонт
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 05.08.2021
В Прикамье введены новые ограничительные меры
Добавить комментарий: