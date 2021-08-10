Грант на стартап: в Прикамье открылся бизнес-акселератор для предпринимателей
Центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес» запустил образовательную акселерационную программу «Ты – предприниматель». В финале акселератора состоится конкурс лучших бизнес-проектов с призовым фондом 700 тыс. руб.
Участниками образовательного курса могут стать все, кто хочет открыть свое дело с нуля, начинающие предприниматели, а также те, кто занимается бизнесом до одного года.
Обучение в акселераторе этого года пройдет в онлайн-режиме и по-прежнему бесплатно. Подать заявку на участие в нем можно до 30 августа на сайте molpred59.ru. Интенсивы экспертов начнутся в сентябре, будут проходить по вечерам дважды в неделю в течение 1,5 месяцев.
В этом году участниками программы станут 120 жителей региона. В проект можно попасть даже если есть только идея для бизнеса. Эксперты-практики помогут ее развить, проанализировать рынок, построить воронку продаж, стратегию продвижения и написать бизнес-план.
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