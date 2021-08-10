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Врачи Прикамья получили несколько десятков новых УАЗов
Полный привод для пермской медицины. Ключи от 36 новых «УАЗов» получили врачи из самых разных и труднодоступных уголков Прикамья: от Чайковского до Чердыни.
Водитель из Чайковского Николай Стариков к служебной машине привык относиться, как к своей - бережно. За баранкой «УАЗов» отъездил лет 20, поэтому улучшения в новом автомобиле определил сразу.
Николай Стариков, водитель ГБУЗ ПК «Чайковская ЦГБ»: "Гидроусилитель стоит - уже хорошо, где-то по городу крутиться вообще замечательно".
Внимательно осматривает новые автомобили высокой проходимости и главврач Частинской больницы Ольга Свирепова. Одна отправится в сельскую амбулаторию, вторая - останется в районной поликлинике для нужд плановой и неотложной медпомощи.
Ольга Свирепова, главный врач ГБУЗ ПК «Частинская ЦРБ»: "Всё очень удобно. Мягкие сиденья в салоне. И доктору, и пациенту будет очень удобно". Ключи от «УАЗов» получают главные врачи из самых разных и труднодоступных уголков Прикамья: от Чайковского до Чердыни.
Надёжна, проходима. Отечественная «Буханка» пользуется авторитетом даже в Японии. Сегодня 36 новеньких «УАЗов» уедут в 17 территорий Прикамья.
На мероприятии присутствовал губернатор Дмитрий Махонин. Глава региона отметил, что улучшение материальной базы учреждений - это приоритетная задача руководства страны и края. А решать её в режиме здесь и сейчас позволяют региональные программы и национальные проекты, инициированные президентом Владимиром Путиным.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Замечательно, что эти УАЗики, как мы говорим, будут являться также тем фактором, который будет сближать качество медицинской помощи сельской местности и городской местности". Обновление транспорта - лишь часть большой программы по модернизации первичного медицинского звена. На ремонт, строительство и оборудование медучреждений в крае в этом году выделено 1,9 миллиардов рублей. Всего на ближайшие 4 года - 8 миллиардов.
Дмитрий Бондарь, главный врач ГБУЗ ПК «Детская клиническая больница им. П.И. Пичугина»: "Мы все прекрасно понимаем, что довести пациента, довезти анализы, сделать необходимые манипуляции благодаря этим автомобилям можно будет в более сжатые и корректные сроки".
Сразу после вручения машины отправляются на работу.
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