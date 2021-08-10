В 22 МФЦ края оказывают бесплатную юридическую помощь

В 22 филиалах многофункциональных центров «Мои Документы» Пермского края организован бесплатный прием льготных категорий граждан по юридическим вопросам. Услуга предоставляется специалистами ГКУ «Государственное юридическое бюро Пермского края» и Адвокатской палаты Пермского края. С начала текущего года такой юридической помощью в отделениях МФЦ уже воспользовались более 500 жителей Прикамья.

Жители льготных категорий могут получить в многофункциональных центрах правовую консультацию в сфере жилищного, семейного законодательства, трудового права, соцзащиты и пенсионного обеспечения. Юристы бесплатно помогут в составлении заявлений, ходатайств, жалоб и других документов.

Наиболее часто жителям требуются консультации при решении вопросов, связанных с жилищной сферой (правомерность начисления платы за услуги ЖКХ, защита прав собственности за недвижимость), оформлением наследства и разделом имущества, нарушением законодательства в сфере потребительских прав и судебных производств, взысканием алиментов.

Для получения бесплатной юридической помощи необходимо обратиться в филиал многофункционального центра и предоставить документы, подтверждающие такое право. Например, от малоимущей семьи потребуется справка о соответствующем статусе, от ветерана труда – удостоверение, подтверждающее принадлежность к указанной категории. Если социальный статус человек относится к льготной категории, его запишут на консультацию в любое свободное время.